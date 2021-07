Hamilton fiton garën dramatike në ‘British Grand Prix’

Hamilton ka arritur të fitojë një garë shumë të rëndësishme në British Grand Prix, shkruan lajmi.net.

Ai u përplas në raundin e parë me rivalin Max Verstappen në xhiron e parë.

Verstappen u përplas pasi piloti i Mercedesit u fut në Copse me një shpejtësi rreth 289 km/h, shoferi britanik goditi pjesën e pasme të makinës Red Bull.

Verstappen and Hamilton collide!

The title rivals come together at Copse, pitching Verstappen into a high-speed crash.

The Dutchman was able to walk away but he has been taken to hospital for precautionary checks#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/ol1s9dRJoa

— Formula 1 (@F1) July 18, 2021