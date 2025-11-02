Hamasi dorëzon tre arkivole që thotë se përmbajnë trupat e pengjeve në Gaza
Hamasi ka dorëzuar tre arkivole që thotë se përmbajnë trupat e pengjeve të ndjera në Gaza, sipas ushtrisë izraelite.
Izraeli i ka marrë arkivolet, nëpërmjet Kryqit të Kuq në Rripin e Gazës, dhe i ka transportuar ato në Izrael për identifikim zyrtar.
Nëse konfirmohen si pengje të vdekur, kjo do të thotë se tetë pengje izraelite dhe të huaja të vdekura mbeten në Gaza.
Sipas fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit me Izraelin të ndërmjetësuar nga SHBA-të, e cila filloi muajin e kaluar, Hamasi pranoi të kthejë 20 pengjet e gjallë dhe 28 pengjet e vdekura që mbante.
Izraeli e ka akuzuar Hamasin se është shumë i ngadaltë në kthimin e pengjeve të ndjera, ndërsa Hamasi ka thënë se po punon për të rikuperuar trupat e bllokuar nën rrënoja në territor.
Krahu i armatosur i Hamasit, Brigadat Al-Qassam, tha se mbetjet ishin gjetur më herët të dielën “përgjatë rrugës së njërit prej tuneleve në Rripin jugor të Gazës”.
Më vonë, llogaria zyrtare e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu në faqen X tha: “Të gjitha familjet e pengjeve janë përditësuar në përputhje me rrethanat dhe zemrat tona janë me ta në këtë orë të vështirë. Përpjekja për të kthyer pengjet tona është e vazhdueshme dhe nuk do të ndalet derisa të kthehet edhe pengu i fundit.”
Hamasi dhe Izraeli kanë akuzuar njëri-tjetrin për shkelje të armëpushimit.
Të dielën, një sulm ajror izraelit vrau një burrë në Gazën veriore, sipas ministrisë së shëndetësisë të drejtuar nga Hamasi.
Ushtria izraelite tha se kishte goditur një militant që po përbënte kërcënim për ushtarët e saj.
Sipas fazës së parë të armëpushimit, të gjithë pengjet izraelite të gjalla u liruan më 13 tetor në këmbim të 250 të burgosurve palestinezë dhe 1,718 të paraburgosurve nga Gaza.
Izraeli ka dorëzuar trupat e 225 palestinezëve në këmbim të trupave të 15 pengjeve izraelite të kthyera deri më tani nga Hamasi, së bashku me ato të dy pengjeve të huaja – njëri prej tyre tajlandez dhe tjetri nepalez.
Përpara të dielës, nëntë nga 11 pengjet e vdekur që ndodheshin ende në Gaza ishin izraelitë, një ishte Tanzanian dhe një ishte Tajlandez.
Të gjithë pengjet e vdekura, përveç njërit prej tyre, që ndodheshin ende në Gaza, ishin midis 251 personave të rrëmbyer gjatë sulmit të udhëhequr nga Hamasi në Izraelin jugor më 7 tetor 2023, gjatë të cilit u vranë rreth 1,200 persona të tjerë.
Izraeli u përgjigj duke nisur një fushatë ushtarake në Gaza, gjatë së cilës janë vrarë më shumë se 68,500 njerëz, sipas ministrisë së shëndetësisë të territorit të drejtuar nga Hamasi./BBC