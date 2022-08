Haller u diagnostikua me tumor, Dortmund po kërkon zëvendësuesin e tij Borussia Dortmund do të transferojë një lojtar për të mbuluar hapësirat e Sebastien Haller. Haller është diagnostikuar me tumor në testikuj gjatë muajit të kaluar dhe do t’i mungojë skuadrës së re për një periudhë të konsiderueshme. Dortmund, në shenjë respekti për lojtarin, nuk bënë asnjë lëvizje derisa gjithçka u konfirmua zyrtarisht nga mjekët. Por,…