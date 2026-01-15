Haliti: Presidenti duhet me qenë nga PDK-ja

15/01/2026 23:29

Deputeti i PDK-së Xhavit Haliti në emisionin “Click” në RTV21 foli edhe për postin e presidentit.

Sipas tij, PDK-ja duhet të marrë pjesë në tryezë dhe duhet ta mbështesë idenë e presidentit të opozitës.

 

“Dhe duhet ta mbështesë idenë që presidenti duhet me qenë nga PDK-ja, tani e bëjnë se bëjnë varet nga vendimet e partisë”, tha ai.

