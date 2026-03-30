Hakan Calhanoglu para ndeshjes me Kosovën: Kam shumë shokë shqiptarë, i di disa fjalë shqip

Përfaqësues të Kombëtares së Turqisë kanë mbajtur në Prishtinë konferencë për media, një ditë para përballjes me Kosovën në stadiumin “Fadil Vokrri”. Në konferencë janë paraqitur trajneri i Turqisë, Vincenzo Montella dhe ylli i Interit, Hakan Çalhanoglu. Turku, nuk i ndali fjalët e mira për kosovarët duke i quajtur vëllezër. Më pas foli dhe për…

30/03/2026 19:01

Përfaqësues të Kombëtares së Turqisë kanë mbajtur në Prishtinë konferencë për media, një ditë para përballjes me Kosovën në stadiumin “Fadil Vokrri”.

Në konferencë janë paraqitur trajneri i Turqisë, Vincenzo Montella dhe ylli i Interit, Hakan Çalhanoglu.

Turku, nuk i ndali fjalët e mira për kosovarët duke i quajtur vëllezër.

Më pas foli dhe për lojtarët tanë si Vedat Muriqi dhe Mërgim Vojvoda.

“Unë e njoh Vedatin e Vojvodën, dhe kam shumë shokë shqiptarë, i di disa fjalë edhe shqip, por nuk mund t’i them këtu në konferencë…”, ishin fjalët e Çalhanoglut.

Ai ka thënë se nuk e nënvlerëson Kosovën.

“Unë kurrë nuk e kam nënvlerësuar asnjë kundërshtar. Kualitetin luan rol, por nesër fiton skuadra që luan më me zemër.”, ka thënë Çalhanoglu.

