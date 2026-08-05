Arrestohet 21-vjeçari i dyshuar për tri vjedhje të rënda në Kaçanik

Policia e Kosovës ka arrestuar një 21-vjeçar, i dyshuar për përfshirje në tri raste të vjedhjeve të rënda në Kaçanik. Sipas njoftimit të policisë, më 5 gusht 2026 në Stacionin Policor në Kaçanik janë raportuar dy raste, një “Vjedhje e rëndë” dhe një “Vjedhje e rëndë në tentativë”, të ndodhura në rrugën “Idriz Seferi”, raporton…

Lajme

05/08/2026 21:26

Policia e Kosovës ka arrestuar një 21-vjeçar, i dyshuar për përfshirje në tri raste të vjedhjeve të rënda në Kaçanik.

Sipas njoftimit të policisë, më 5 gusht 2026 në Stacionin Policor në Kaçanik janë raportuar dy raste, një “Vjedhje e rëndë” dhe një “Vjedhje e rëndë në tentativë”, të ndodhura në rrugën “Idriz Seferi”, raporton lajmi.net

Pas pranimit të informatave, njësitë policore kanë dalë në vendin e ngjarjes, ndërsa hetuesit, pas analizimit të provave materiale dhe veprimeve operative në terren, kanë arritur ta identifikojnë të dyshuarin me inicialet I.R., 21 vjeç.

I dyshuari është shoqëruar në stacionin policor, ku gjatë intervistimit, në prani të avokatit mbrojtës, ka pranuar përfshirjen në dy rastet e raportuara më 5 gusht, si dhe në një rast tjetër të “Vjedhjes së rëndë”, të raportuar më 8 korrik 2026.

Policia bëri të ditur se të gjitha veprimet janë ndërmarrë në koordinim me prokurorin e shtetit, ndërsa pas përfundimit të procedurave të nevojshme ligjore, 21-vjeçari është liruar në procedurë të rregullt./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

August 5, 2026

Shpërthen një veturë në Gjilan, dyshohet për një të lënduar rëndë

August 5, 2026

14 vatra zjarri në Shqipëri gjatë 10 orëve të fundit, 7...

August 5, 2026

“Nga adrenalina në tragjedi”: Humb jetën 33-vjeçari shqiptar në Itali –...

August 5, 2026

“Haga, dialogu strategjik, mostakimi i Rubios me Konjufcën”, Vulaj ndan detaje...

August 5, 2026

Ukraina kërkon forcimin e mbrojtjes ajrore me raketa, Zelensky telefonatë me...

August 5, 2026

Trump: Marrëveshja për Hormuzin mund të arrihet `nesër ose pasnesër`

Lajme të fundit

Shpërthen një veturë në Gjilan, dyshohet për një të lënduar rëndë

14 vatra zjarri në Shqipëri gjatë 10 orëve...

“Nga adrenalina në tragjedi”: Humb jetën 33-vjeçari shqiptar...

Transformohet aktori turk, fotografia e fundit befason fansat