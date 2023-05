Haaland: Nuk jemi të pathyeshëm, por do bëjmë gjithçka për të fituar Champions League Manchester City dhe Inter do të ndeshen më 10 qershor për finalen e Champions League në Stamboll. Erling Haaland, padyshim emri më i lakuar në futbollin anglez dhe jo vetëm, shpreson dhe beson te fitimi i titullit, por gjithashtu e pranon se zikaltërit nuk duhen nënvlerësuar. “Ne besojmë te fitimi i Champions League. Do të…