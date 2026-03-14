Guterres: Rrugët diplomatike janë të hapura për të ndaluar luftën në Liban

Bota

14/03/2026 17:31

Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, Antonio Guterres, tha gjatë vizitës në Bejrut se kanalet diplomatike mbeten të hapura për t’i dhënë fund konfliktit midis Izraeli dhe Hezbollah, të mbështetur nga Irani.

Ai theksoi se nuk ka zgjidhje ushtarake dhe bëri thirrje për mbështetje ndërkombëtare ndaj Libani dhe Forcave të Armatosura Libaneze për të siguruar burimet e nevojshme për stabilitetin dhe sigurinë e vendit.

