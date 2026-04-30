Aksident mes tri veturave në Gllarevë, tetë të lënduar

Tri vetura janë përfshirë në një aksident trafiku në Gllarevë, ku tetë persona kanë mbetur të lënduar. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi i cili tha se të lënduarit janë dërguar për trajtim mjekësor në Spitalin Rajonal. “Në Gllarevë rreth orës 15:30 ka ndodhur një aksident ku janë…

Lajme

30/04/2026 18:25

Tri vetura janë përfshirë në një aksident trafiku në Gllarevë, ku tetë persona kanë mbetur të lënduar.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë për rajonin e Pejës, Fadil Gashi i cili tha se të lënduarit janë dërguar për trajtim mjekësor në Spitalin Rajonal.

“Në Gllarevë rreth orës 15:30 ka ndodhur një aksident ku janë përfshirë tri vetura dhe janë lënduar tetë persona të cilët kanë marrë tretman mjekësor në Spitalin Rajonal. Sipas mjekut kujdestar, të lënduarit janë jashtë rrezikut për jetë”, thuhet në konfirmim.

Artikuj të ngjashëm

April 30, 2026

Cakolli: Përçarja e Kurtit me Osmanin do ketë impakt në rezultatin zgjedhor

April 30, 2026

“Reuters”: Zgjedhjet e parakohshme në Kosovë më 7 qershor, thellohet kriza...

April 30, 2026

Hamza takohet me Carafanon: U pajtuam që ka ardhur koha që...

April 30, 2026

Ky është i dyshuari për sulm ndaj dy hebrenjve në Londër

April 30, 2026

​Trump po vë bast se bllokada e tij do të sfidojë...

April 29, 2026

Banka Botërore parashikon rritje ekonomike prej 3.7 për qind në Kosovë

Lajme të fundit

Cakolli: Përçarja e Kurtit me Osmanin do ketë impakt në rezultatin zgjedhor

“Reuters”: Zgjedhjet e parakohshme në Kosovë më 7...

Hamza takohet me Carafanon: U pajtuam që ka...

​MINTI kërkon të prezantohen qartë specifikat e produkteve...