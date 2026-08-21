Gucati kritikon Qeverinë Kurti: Asnjë kërkesë e veteranëve nuk është realizuar
Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së (OVL-UÇK), Hysni Gucati, ka kritikuar Qeverinë Kurti për siç tha, mungesën e bashkëpunimit dhe mosrealizimin e kërkesave të veteranëve të luftës. Pas nënshkrimit të memorandumit të bashkëpunimit ndërmjet Odës së Hotelierisë dhe Turizmit të Kosovës (OHTK) dhe OVL-UÇK-së, Gucati tha se organizata që drejton nuk ka…
Lajme
Kryetari i Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së (OVL-UÇK), Hysni Gucati, ka kritikuar Qeverinë Kurti për siç tha, mungesën e bashkëpunimit dhe mosrealizimin e kërkesave të veteranëve të luftës.
Pas nënshkrimit të memorandumit të bashkëpunimit ndërmjet Odës së Hotelierisë dhe Turizmit të Kosovës (OHTK) dhe OVL-UÇK-së, Gucati tha se organizata që drejton nuk ka pasur takime apo diskutime me Qeverinë në detyrë.
Ai u ndal veçanërisht te çështja e trajtimit shëndetësor të veteranëve, duke thënë se aktualisht 67 prej tyre janë të prekur nga kanceri, ndërsa 24 po marrin trajtim në Turqi.
Sipas tij, një pjesë e veteranëve po trajtohen në vende të tjera evropiane dhe në Kosovë.
Gucati tha se institucionet e Kosovës kanë obligim ligjor të kujdesen për kategoritë e dala nga lufta, përfshirë veteranët dhe invalidët e luftës.
“Shoqëria dhe institucionet e vendit e kanë obligim për me u kujdes për këto kategori të luftës. Është e vërtetë se ne nuk kemi kërkesa të mëdha as në qeveri. Megjithatë, dua të jap kritika në start se me këtë qeveri nuk kemi asnjë raport, bisedime dhe as takime. Deri më sot, se gjashtë vite, asnjë kërkesë nuk është realizuar nga kjo qeveri. Ne i kemi 67 me kancer, 24 janë në Turqi tu trajtu, disa në Evropë dhe një pjesë në Kosovë. As për këta kërkesat nuk janë realizuar, përkundër që e ka obligim me ligj që Ministria e Shëndetësisë e ka obligim për veteranët dhe invalidët me i shëru”, tha ai.
Në kuadër të memorandumit të nënshkruar, OHTK-ja ka shprehur gatishmërinë për të mbështetur OVL-UÇK-në në fushën e hotelierisë dhe turizmit.
Kryetari i OHTK-së, Hysen Sogojeva, tha se qëllimi i marrëveshjes është që, brenda mundësive të odës, t’u ofrohet mbështetje veteranëve dhe aktiviteteve të tyre.
“Qëllimi është që, sado pak, ne si odë t’ju ndihmojmë në ato mundësi që na i lejon kjo veprimtari. Delegacionet që i keni nga jashtë nuk do të kenë nevojë të merren me akomodim, pasi ne mund t’i sistemojmë. Po ashtu, kemi mundësi t’i dërgojmë në të gjitha regjionet që ne i përfaqësojmë dhe të organizojmë edhe darka me mysafirët tuaj”, tha ai.
Ndërkohë, nënkryetari i OVL-UÇK-së, Gazmend Syla, bëri të ditur se javën e ardhshme do të mblidhet kryesia e organizatës, ku pritet të diskutohen hapat e mëtejmë lidhur me zhvillimet në Gjykatën Speciale.
Syla tha se veteranët do të diskutojnë për veprimet që do të ndërmarrin në prag të vendimmarrjes së Gjykatës Speciale për ish-krerët e UÇK-së.
“Me datën 25 e kemi mbledhjen e kryesisë dhe atje do t’i bëjmë të ditura të gjitha hapat që do të vazhdojmë me u ballafaqu me këtë padrejtësi që po ndodh”, theksoi ai.