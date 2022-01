Guardiola modest: Të gjitha meritat iu takojnë lojtarëve

Manchester City fitoi me rezultat minimal 1:0, me një gol të shënuar nga Kevin De Bruyne. Kjo fitore ishte e 12-ta me radhë për Citizens.

Për suksesin e Manchester City, trajneri Pep Guardiola të gjitha meritat i la për lojtarët.

“Ata (lojtarët e Manchester City_ janë fantastikë. I lë të gjitha meritat tek ta”, ka thënë Pep Guardiola, transmeton lajmi.net.

“Më 1 dhjetor ishim një pikë prapa Chelsea, tani jemi kaq larg para”, shtoi trajneri spanjoll.

Manchester City shkon në kuotën e 56 pikëve, derisa Chelsea ka mbetur me 43 pikë. /Lajmi.net/