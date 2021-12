Guardiola i frikësuar nga varianti i ri ‘Omicron’: Duhet të pranojnë se ende jemi në një situatë të rrezikshme

Menaxheri i Cityt ka zbuluar se kampionët kanë anuluar planet për një festë të madhe të stafit këtë vit, por lojtarët nuk do të pengohen të organizojnë mbledhjet e tyre private.

Edhe atëherë, nuk është diçka që ai do të jetë inkurajues dhe ai beson se nëse grupet takohen, do të tregohet kujdes i duhur.

Çështja është vënë në fokus më të mprehtë vonë pas shfaqjes së variantit Omicron, vendimit të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar për të shtrënguar rregulloret në Angli dhe, me rëndësi të veçantë për futbollin, një mori rastesh pozitive në Tottenham dhe Leicester.

Guardiola, i cili humbi nënën e tij nga Covid-19 vitin e kaluar, tha: “Klubi foli me ta dhe ata e dinë se duhet të jenë të kujdesshëm dhe të dinë të mos shkojnë në tubime dhe të jenë në shtëpi sa më shumë që të jetë e mundur – ose kur shkoni. Dilni kujdes, distanca sociale, vishni maskë dhe kthehuni.

“Për aq sa mbroni mendërisht dhe ndjeni se jeni jashtë (prej tij), mund të merrni Covid dhe (duhet) të jetoni me atë ndjenjë, ju mund të merrni Covid.

“Klubi, në çdo kohë dimri apo Krishtlindje, organizon një festë për të gjithë punëtorët, të gjithë njerëzit këtu dhe ne e anuluam, nuk mund ta bëjmë.

“Por (nëse) të gjithë në shtëpi, kur janë me një familje dhe fëmijë, organizojnë një festë – unë mendoj se ata do ta bëjnë atë, por thjesht kini kujdes.

“Sot kemi fluks anësor dhe teste PCR dhe të gjithë mund ta bëjnë më lehtë se në kohën e mëparshme të Krishtlindjes, ndaj nuk do të themi mos e bëni. Vetëm kini kujdes, vetëm kaq, sepse rreziku është i lartë.

“Shikoni se çfarë ndodhi në ekipet e tjera si Tottenham dhe Leicester dhe në shumë e shumë raste. Mund të ndodhë edhe këtu nëse nuk i kushtojmë vëmendje dhe pas kësaj është një problem i madh, për ta sigurisht, për shëndetin dhe për shëndetin. familjen dhe sigurisht për ekipin”.

Guardiola, skuadra e të cilit pret Wolves të shtunën, pranon se lojtarët do të duan të kënaqen gjatë Krishtlindjeve, por shpreson që ata të njohin përgjegjësitë e tyre.

Ai tha: “Pse duhet të jetë ndryshe për lojtarët me pjesën tjetër të njerëzimit, me pjesën tjetër të shoqërisë? Pjesa tjetër e njerëzve gjithmonë pëlqen të shkojnë në restorante dhe të dalin dhe të flasin me njerëzit dhe ne nuk bëjmë përjashtim.

“Por ne jemi me fat që kemi një punë ku mund të vendosim 50-60 mijë njerëz në stadiume, ky është realiteti.

“Duhet të pranojnë se ende jemi në një situatë të rrezikshme, shikoni statistikat dhe rregullat e Qeverisë dhe është ende aty, fatkeqësisht.

“Ka pengesa dhe duhet të mbrohesh sepse në Krishtlindje kanë tendencë për më shumë festa dhe të dalin më shpesh dhe në këtë duhet të jesh i kujdesshëm”, ka përfunduar Pep. /Lajmi.net/