Guardiola e konfirmon sërish: Bernardo do të qëndrojë në Man City Pep Guardiola ka folur sërish në lidhje me të ardhmen e Bernardo Silvas. E ardhmja e Bernardos ka qenë temë diskutimi këtë merkato. Me Barcelonën si pretendente kryesore për të marrë shërbimet e portugezit. Por, është trajneri i ‘Citizens’ që vazhdon të konfirmojë që Bernardo Silva nuk do largohet, pasi është një lojtar kyç. “Bernardo…