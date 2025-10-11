Grupimi i Partive Liberale dhe të Demokratëve të Evropës mbështetin Uran Ismailin për kryetar të Prishtinës
Grupimi i Partive Liberale dhe të Demokratëve të Evropës mbështetin Uran Ismailin për kryetar të Prishtinës Aleanca e Liberalëve dhe Demokratëve të Evropës (ALDE) ka shprehur mbështetjen për kandidatin për kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili, duke i uruar fat dhe suksese në zgjedhjet lokale të 12 tetorit. Partia Demokratike e Kosovës është anëtare e kësaj…
Lajme
Grupimi i Partive Liberale dhe të Demokratëve të Evropës mbështetin Uran Ismailin për kryetar të Prishtinës
Aleanca e Liberalëve dhe Demokratëve të Evropës (ALDE) ka shprehur mbështetjen për kandidatin për kryetar të Prishtinës, Uran Ismaili, duke i uruar fat dhe suksese në zgjedhjet lokale të 12 tetorit.
Partia Demokratike e Kosovës është anëtare e kësaj aleance politike që nga viti 2022.
ALDE (Alliance of Liberals and Democrats for Europe) është një aleancë evropiane e partive politike me vlera liberale dhe pro-evropiane, që bashkon parti nga vende të ndryshme të Evropës dhe është pjesë e grupit Renew Europe në Parlamentin Evropian.