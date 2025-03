Grupi i plotë – Dardanët gati për ndeshjen ndaj Islandës Kosova sot zhvillon përgatitjet e fundit për ndeshjen e parë të “play-off” të Ligës së Kombeve ndaj Islandës, me Amir Rrahmanin dhe Valon Berishën që janë në fazë rikuperimi. Dyshja ndonëse janë në fazën e rikuperimet dhe ende nuk dihet se a do të luajnë nesër, pjesa tjetër e grupit është e plotë. Me disa…