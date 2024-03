“Grupet e armatosura joformale janë një element rreziku”, ministri Maqedonci tregon nëse Serbia po përgatit sulm në veri

Lidhur me mundësinë e rrezikut të një sulmi të ri nga Serbia, ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka theksuar se shqetësimi nuk është vetëm për aspektin operativ dhe taktik të forcave të armatosura serbe, por edhe për politikën agresive dhe hegjemoniste të strukturave politike në Serbi.

Maqedonci ka thënë se politika agresive dhe tentativa për hegjemoni regjionale e Serbisë është kryesorja në rritjen e tensioneve në rajon.

“Normalisht shqetësimi gjithmonë është prezent dhe shqetësimi nuk lidhet vetëm me aspektin operacional dhe taktik që zhvillojnë forcat e armatosura të Serbisë përgjatë vijës kufitare dhe as vetëm me grupet e armatosura dhe të uniformuara të sponsorizuara dhe të mbështetura nga strukturat e sigurisë së Serbisë”, ka thënë ai, në Debat Plus të RTV Dukagjinit.