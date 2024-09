​Griezmann tërhiqet nga Kombëtarja e Francës

Fituesi i Kupës së Botës 2018 të Francës, Antoine Griezmann të hënën njoftoi tërheqjen e tij nga futbolli ndërkombëtar, duke i dhënë fund një karriere 10-vjeçare me vendin e tij.

“Me një zemër plot kujtime po e mbyll këtë kapitull të jetës sime”, shkroi në X, zëvendëskapiteni i Francës Griezmann, 33 vjeç.

Sulmuesi i Atletico Madrid bëri debutimin e tij në Francë në mars 2014 dhe ka fituar 137 paraqitje, një shifër e mposhtur vetëm nga ish-shoku i tij i skuadrës Hugo Lloris (145) dhe fituesi i Kupës së Botës 1998 Lilian Thuram (142).

Griezmann është gjithashtu i katërti në listën e golashënuesve më të mirë të të gjitha kohërave të Francës me 44 gola, pas Olivier Giroud, Thierry Henry dhe kapitenit aktual Kylian Mbappe.

Ai shënoi në fitoren 4-2 të Francës ndaj Kroacisë në finalen e Kupës së Botës 2018 në Moskë, pasi kishte ndihmuar më parë vendin e tij të arrinte në finalen e Euro 2016, një turne që e mbylli si golashënuesi më i mirë me gjashtë gola.

Griezmann ishte gjithashtu i jashtëzakonshëm për “Les Bleus” në garën e tyre në finalen e Kupës së Botës 2022, të cilën e humbën në penallti ndaj Argjentinës në Katar.

Turneu i tij i fundit i madh do të mbahet mend me më pak dashuri, pasi as ai dhe as skuadra e tij nuk gjetën formën e tyre më të mirë në Euro 2024, pavarësisht se arritën në gjysmëfinale.