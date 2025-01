Grenlanda është e gatshme të punojë me SHBA-në për mbrojtjen, thotë kryeministri i këtij vendi Grenlanda dëshiron të punojë më ngushtë me SHBA-në për mbrojtjen dhe eksplorimin e burimeve të saj minerare, tha kryeministri i saj sot. Mute Egede tha se qeveria e tij po kërkon mënyra për të punuar me presidentin e zgjedhur Donald Trump, i cili javët e fundit ka treguar interes të ri për të marrë kontrollin…