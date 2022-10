Grenell reagon për fjalimin e Edi Ramës për Thaçin dhe UÇK-në

Ndaj këtij fjalimi, mes shumë tjerëve ka reaguar edhe e ish i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor, Richard Grenell, shkruan lajmi.net.

Grenell përmes një postimi në Twiiter, e ka cilësuar fjalimin e Ramës, si të jashtëzakonshëm.

“Thirrja e kryeministrit Edir Rama për lirimin e presidentit të Kosovës Thaçi është e jashtëzakonshme”, ka thënë Grenell. /Lajmi.net/

Prime Minister @ediramaal calling for the release of Kosovo President Thaci is savage. cc: Europehttps://t.co/3jaqxQqD8N

— Richard Grenell (@RichardGrenell) October 13, 2022