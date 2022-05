Grenell një linjë me Putinin, del kundër zgjerimit të NATO-s

Grenell, përmes një postimi në Twitter, ka thënë se NATO nuk duhet të zgjerohet përderisa anëtarët aktual të kësaj organizate nuk po i kryejnë obligimet e tyre, shkruan lajmi.net.

“Ne NUK duhet të flasim për zgjerimin e anëtarësimit në NATO kur anëtarët aktualë nuk po paguajnë as detyrimet e tyre të zotimit të Uellsit”, ka thënë Grenell.

We should NOT be talking about expanding NATO membership when the current members aren’t even paying their Wales Pledge obligations.

— Richard Grenell (@RichardGrenell) May 13, 2022