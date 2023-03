Granit Xhaka: I pëlqej ëndrrat, por kjo nuk është ëndërr… Ne mund ta fitojmë titullin

Mesfushori shqiptar shpreson që klubi i tij nga Londra të festojë në fund të këtij sezoni 2022/23, shkruan Lajmi.net

Ai thotë se është tifoz i madh i ëndrrave, por kjo që po ndodh tani nuk është ëndërr, sepse ai mendon se me këtë klub mund të arrij sukseset.

“Jam tifoz i madh i ëndrrave, por kjo nuk është ëndërr, është diçka që ne mund ta arrijmë”, thotë Granit Xhaka për titullin e Premier League

Skuadra e Arsenalit momentalisht është në vendin e parë me 60 pikë, pesë më shumë se vendi i dytë, Manchester City (55). Sot ekipi i Artetas luan ndaj Bournemouth, në xhiron e 26-të./Lajmi.net/

"I’m a big fan of dreaming a bit, but this is not a dream, this is something we can achieve." 💪

Granit Xhaka on whether Arsenal can win the Premier League title. pic.twitter.com/s6ezlHrbKI

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 4, 2023