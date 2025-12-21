Grabitje e armatosur në një barnatore në Pejë

Një grabitje e armatosur ka ndodhur sot në një barnatore në Pejë. Zëdhënësi i Policisë për Rajonin e Pejës, Fadil Gashi, ka thënë se dy persona të maskuar dhe me thika janë futur në barnatore. Ata kanë arritur të grabisin të hollat dhe më pas janë larguar, teksa nuk ka të lënduar nga ky rast.…

Lajme

21/12/2025 23:13

Një grabitje e armatosur ka ndodhur sot në një barnatore në Pejë.

Zëdhënësi i Policisë për Rajonin e Pejës, Fadil Gashi, ka thënë se dy persona të maskuar dhe me thika janë futur në barnatore.

Ata kanë arritur të grabisin të hollat dhe më pas janë larguar, teksa nuk ka të lënduar nga ky rast.

Policia tashmë ka dalë në vendin e ngjarjes.

Artikuj të ngjashëm

December 21, 2025

Parashikimi i motit për javën e ardhshme

December 21, 2025

“Influencerët janë për TikTok, jo për politikë”: Hoxha kritiko diskursin e...

Lajme të fundit

Parashikimi i motit për javën e ardhshme

“Influencerët janë për TikTok, jo për politikë”: Hoxha...

Limaj: Me PDK-në në një listë do të luftonim për vendin e parë

Arrestohet personi që dyshohet se dogji autoambulancën në...