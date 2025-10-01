Grabitja e mbi 4 milionë eurove në Rinas, rrëzohet rekursi i shtatë anëtarëve të grupit kriminal

Është rrëzuar rekursi në Gjykatën e Lartë për shtatë anëtarët e grupit kirminal, të akuzuar për grabitjen e 4.6 milionë eurove në aeroportin e Rinasit, në 9 prill të vitit 2019. Sipas Euronews Albania, gjykimi për të shumëkërkuarin Talo Çela vijon të jetë i ndarë, pasi ai është ende në arrati. Ndërkohë është lënë në…

01/10/2025 12:52

Është rrëzuar rekursi në Gjykatën e Lartë për shtatë anëtarët e grupit kirminal, të akuzuar për grabitjen e 4.6 milionë eurove në aeroportin e Rinasit, në 9 prill të vitit 2019.

Sipas Euronews Albania, gjykimi për të shumëkërkuarin Talo Çela vijon të jetë i ndarë, pasi ai është ende në arrati.

Ndërkohë është lënë në fuqi dënimi i Apelit të GJKKO-së, me 122 vite burg në total për shtatë persona.

October 1, 2025

