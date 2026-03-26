GOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!! KRESHNIK HAJRIZI “IA QET FLAKËN” BRATISLLAVËS!

Kosova ka arritur të shënoj golin e katërt kundër Sllovakisë. Mbrojtësi, Kreshnik Hajrizi arriti të shënoi një gol të bukur pas një habie në mbrojtjen sllovake, transmeton lajmi.net. Goli u shënua në minutën e 71-të, pas ekzekutimit të një korneri. Ky gol erdhi në momentet kur Sllovakia filloi të kontrollonte ndeshjen dhe po krijonte raste.

Sport

26/03/2026 22:19

Kosova ka arritur të shënoj golin e katërt kundër Sllovakisë.

Mbrojtësi, Kreshnik Hajrizi arriti të shënoi një gol të bukur pas një habie në mbrojtjen sllovake, transmeton lajmi.net.

Goli u shënua në minutën e 71-të, pas ekzekutimit të një korneri. Ky gol erdhi në momentet kur Sllovakia filloi të kontrollonte ndeshjen dhe po krijonte raste.

Rezultati është 2:4 për Kosovën./lajmi.net/

March 26, 2026

Franco Foda pas fitores ndaj Sllovakisë: Kosova e meriton këtë sukses,...

March 26, 2026

Liderët politikë përshëndesin fitoren historike të Kosovës: Botërori kurrë s’ka qenë...

March 26, 2026

Gëzimi i lojtarëve pas fitores historike – FFK publikon pamjet e...

March 26, 2026

Shqipëria nuk ia del, mposhtet nga Polonia

Lajme të fundit

Franco Foda pas fitores ndaj Sllovakisë: Kosova e...

Liderët politikë përshëndesin fitoren historike të Kosovës: Botërori...

Gëzimi i lojtarëve pas fitores historike – FFK...

Pas fitores, Rama publikon fotografi me Konjufcën, Lladrovcin,...