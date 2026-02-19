GOOOOOOOOL: Drita shënon me anë të Blerim Krasniqit, ngushtohet epërsia e Celjes

FC Drita ka gjetur rrugën e rrjetës në përballjen ndaj NK Celje, duke rikthyer emocionet në këtë sfidë. Golin për skuadrën kosovare e realizoi Blerim Krasniqi, i cili konkretizoi me sukses një asistim të shkëlqyer nga Liridon Balaj. Aktualisht, rezultati i takimit është 2-1 në favor të ekipit slloven, ndërsa Drita mbetet në kërkim të…

Sport

19/02/2026 22:22

FC Drita ka gjetur rrugën e rrjetës në përballjen ndaj NK Celje, duke rikthyer emocionet në këtë sfidë.

Golin për skuadrën kosovare e realizoi Blerim Krasniqi, i cili konkretizoi me sukses një asistim të shkëlqyer nga Liridon Balaj.

Aktualisht, rezultati i takimit është 2-1 në favor të ekipit slloven, ndërsa Drita mbetet në kërkim të golit të barazimit.

Artikuj të ngjashëm

February 19, 2026

Drita e humbet ndeshjen në minutën e fundit, Celje del fitimtare...

February 19, 2026

GOOOOOOOL – Drita barazon gjithçka, Balaj shokon sllovenët

February 19, 2026

Milot Avdyli dënon Dritën, Celje dyfishon epërsinë

February 19, 2026

Zhbllokohet sfida – Drita në disavatazh, Celje kalon në epërsi

Lajme të fundit

E premte me mot të vranët dhe reshje shiu

Shpërthen Elijona, i quan fake Londrimin dhe Klodin

Qeveria mblidhet në mëngjes, Kuvendi shqyrton në lexim...

Kosova, Shqipëria, çështja e Gjykatës Speciale dhe Palestina...