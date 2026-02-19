GOOOOOOOOL: Drita shënon me anë të Blerim Krasniqit, ngushtohet epërsia e Celjes
Sport
FC Drita ka gjetur rrugën e rrjetës në përballjen ndaj NK Celje, duke rikthyer emocionet në këtë sfidë.
Golin për skuadrën kosovare e realizoi Blerim Krasniqi, i cili konkretizoi me sukses një asistim të shkëlqyer nga Liridon Balaj.
Aktualisht, rezultati i takimit është 2-1 në favor të ekipit slloven, ndërsa Drita mbetet në kërkim të golit të barazimit.