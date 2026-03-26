GOOOOOOOL KOSOVA!!!! Fisnik Asllani barazon gjithçka!
Kosova ka arritur të barazoj rezultatin në minutën e 47-të. Sulmuesi i Kosovës, Fisnik Asllani ka arritur të shënoj një gol të bukur me kokë, pas një super asistimi të Mërgim Vojvodës, transmeton lajmi.net. Kosova e fillon pjesën e dytë në mënyrë të furishme. Rezultati është 2:2./lajmi.net/
