GOOOOOOOL – Drita barazon gjithçka, Balaj shokon sllovenët
Drita ka arritur të barazoj rezultatin në 2:2. Në minutën e 75-të, Liridon Balaj arriti të tund portën e sllovenëve pas një asistimit të Vesel Limajt, transmeton lajmi.net. Kanë mbetur më pak se 15 minuta drejt fundit dhe Drita është në kërkim të fitores sonte, në ndeshjen e parë të “play-off” në Konferencë Ligë./lajmi.net/
Sport
