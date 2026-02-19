GOOOOOOOL – Drita barazon gjithçka, Balaj shokon sllovenët

Drita ka arritur të barazoj rezultatin në 2:2. Në minutën e 75-të, Liridon Balaj arriti të tund portën e sllovenëve pas një asistimit të Vesel Limajt, transmeton lajmi.net. Kanë mbetur më pak se 15 minuta drejt fundit dhe Drita është në kërkim të fitores sonte, në ndeshjen e parë të “play-off” në Konferencë Ligë./lajmi.net/

Sport

19/02/2026 22:38

Drita ka arritur të barazoj rezultatin në 2:2.

Në minutën e 75-të, Liridon Balaj arriti të tund portën e sllovenëve pas një asistimit të Vesel Limajt, transmeton lajmi.net.

Kanë mbetur më pak se 15 minuta drejt fundit dhe Drita është në kërkim të fitores sonte, në ndeshjen e parë të “play-off” në Konferencë Ligë./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 19, 2026

Drita e humbet ndeshjen në minutën e fundit, Celje del fitimtare...

February 19, 2026

GOOOOOOOOL: Drita shënon me anë të Blerim Krasniqit, ngushtohet epërsia e...

February 19, 2026

Milot Avdyli dënon Dritën, Celje dyfishon epërsinë

February 19, 2026

Zhbllokohet sfida – Drita në disavatazh, Celje kalon në epërsi

Lajme të fundit

E premte me mot të vranët dhe reshje shiu

Shpërthen Elijona, i quan fake Londrimin dhe Klodin

Qeveria mblidhet në mëngjes, Kuvendi shqyrton në lexim...

Kosova, Shqipëria, çështja e Gjykatës Speciale dhe Palestina...