Gjyqi i dytë ndaj Thaçit dhe të tjerëve: Nesër në Hagë nisin deklaratat hyrëse

Në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë, nesër pritet të zhvillohen deklaratat hyrëse në çështjen penale ndaj Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit, të cilët akuzohen për pengim të drejtësisë. Seanca është planifikuar të nisë në orën 09:30 dhe të zgjasë deri rreth orës 16:00, transmeton lajmi.net. Sipas aktakuzës,…

Lajme

26/02/2026 19:42

Në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë, nesër pritet të zhvillohen deklaratat hyrëse në çështjen penale ndaj Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Isni Kilajt, Fadil Fazliut dhe Hajredin Kuçit, të cilët akuzohen për pengim të drejtësisë.

Seanca është planifikuar të nisë në orën 09:30 dhe të zgjasë deri rreth orës 16:00, transmeton lajmi.net.

Sipas aktakuzës, Thaçi, së bashku me të bashkakuzuarit, dyshohet se kanë shpërndarë informacione konfidenciale që lidhen me dëshmitarë dhe se kanë dhënë udhëzime për të ndërhyrë në dëshmitë e tyre. Prokuroria pretendon se këto veprime kanë pasur për qëllim ndikimin në mbarëvajtjen e procesit gjyqësor.

Të pestë të akuzuarit janë deklaruar të pafajshëm për veprat penale që u ngarkohen.

Pas përmbylljes së deklaratave hyrëse, Prokuroria do të vazhdojë me paraqitjen e provave para trupit gjykues./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

February 26, 2026

Balluku dhe Spiropali largohen nga Qeveria – Edi Rama kryen 7...

February 26, 2026

Rritet kostoja e ndërtimit në Kosovë: Energjia dhe pagat, faktorët kryesorë...

February 26, 2026

“Në SHBA do t’i prezantohet plani i fshehtë për njohjen e...

February 26, 2026

“Merreni në pyetje mikun e tij, Trumpin” – Clinton thotë se...

February 26, 2026

Krimet e Epsten-it, Hillary Clinton paraqitet në Dhomën e Përfaqësuesve, çfarë...

February 26, 2026

Për herë të parë, Belgjika ndriçon rrugët për muajin e Ramazanit

Lajme të fundit

Drita eliminohet nga Konferencë Liga, mposhtet edhe në Slloveni

Balluku dhe Spiropali largohen nga Qeveria – Edi...

Rritet kostoja e ndërtimit në Kosovë: Energjia dhe...

GOOOOOOL – Drita shënon golin e dytë, Dabiqaj...