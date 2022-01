Gjykata merr vendim për të dyshuarin për vrasjen e baxhanakut në Podujevë

Lajmin e ka konfirmuar mbrojtësi i të dyshuarit, avokati Naim Rudari.

“Gjyqtari i procedurës paraprake me kërkesë të prokurorisë ka caktuar masën e paraburgimit ndaj të dyshuarit F.B me kohëzgjatje prej një muaji”, ka thënë Rudari.

Ndryshe, Prokuroria Themelore në Prishtinë, të premten ka kërkuar masën e paraburgimit për të pandehurin F.B, nën dyshimin për vrasjen e baxhanakut të tij M.K në fshatin Pakashticë, Komuna e Podujevës.

Sipas kërkesës së siguruar nga ‘‘Betimi për Drejtësi’’, thuhet së ekziston dyshimi i bazuar se i dyshuari ka kryer veprën penale “Vrasje nga pakujdesia”.

Në kërkesë për caktimin e paraburgimit thuhet se i dyshuari F.B, së bashku me tani të ndjerin M.K., kishin shkuar në vendin e quajtur ‘Rrezja e Madhe”, për gjueti dhe në një moment sa kishin qenë duke pritur shtazët, disa qenë zagarë kishin filluar të lehin dhe duke menduar se kanë ardhur shtazët e egra, me armë zjarri të gjuetisë i dyshuari kishte shkrepur dy predha me të cilat e kishte goditur tani të ndjerin M.K., në regjionin e kraharorit dhe këmbës dhe nga plagët e marra, i njëjti kishte ndërruar jetë.