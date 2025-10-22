Gjykata e Lartë e OKB-së dënon bllokadën e Izraelit mbi ndihmat e dhënë në Gaza
Gjykata e Lartë e Kombeve të Bashkuara dha të mërkurën një opinion ligjor, duke deklaruar se Izraeli, si fuqi pushtuese, ka detyrimin të bashkëpunojë me agjencitë e OKB-së për të lehtësuar ndihmat humanitare në Gazë, duke dënuar kështu bllokadën që Izraeli vendosi mbi enklavën palestineze më herët gjatë këtij viti.
Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë po ashtu tha në opinionin këshillues se Agjencia për Ndihmën dhe Punët e Kombeve të Bashkuara për Refugjatët Palestinezë UNRWA, organi kryesor i OKB-së që shërben refugjatët palestinezë, nuk ka shkelur paanshmërinë.
“Fuqia pushtuese nuk mund të përdorë kurrë arsyet e sigurisë për të justifikuar pezullimin e përgjithshëm të të gjitha aktiviteteve humanitare në territorin e pushtuar,” tha gjyqtari Iwasawa Yuji gjatë dhënies së opinionit.
“Pas shqyrtimit të provave, gjykata gjen se popullsia lokale në Rripin e Gazës është furnizuar në mënyrë të pamjaftueshme.”
Ky opinion u kërkua nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së në dhjetor, pas miratimit nga Izraeli të ligjeve që ndalojnë UNRWA-n të operojë në vend, duke kufizuar në mënyrë të konsiderueshme aftësinë e saj për të dërguar ndihma në Gaza, raporton CNN.
Opinionin këshillues që ka për qëllim të trajtojë detyrimet e Izraelit ndaj OKB-së, organizatave ndihmëse dhe vendeve të treta në Bregun Perëndimor dhe Gazën e pushtuar nuk është i detyrueshëm, por ka peshë politike dhe pritet të rrisë presionin ndaj Izraelit për të bashkëpunuar me OKB-në dhe agjencitë e tjera të ndihmës.
Izraeli ka akuzuar UNRWA-n se ka mbi një mijë punonjës të lidhur me Hamasin dhe se në shkollat e saj mësohet urrejtje ndaj Izraelit. UNRWA i ka mohuar me forcë këto akuza, duke thënë se nuk ka baza për një përshkrim të përgjithshëm të gjithë institucionit si i infiltruar nga Hamas. Një hetim i OKB-së zbuloi se nëntë punonjës nga 13,000 të stafit të UNRWA-s në Gaza “mund të kenë” qenë të përfshirë në sulmet e udhëhequra nga Hamas më 7 tetor.