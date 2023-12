Gjuajtja me armë zjarri në Gjakovë, viktima thotë se u sulmua nga ish-dhëndërri Një person në qytetin e Gjakovës, dje në orën 18:20, është qëlluar nga një tjetër me armë zjarri. Rasti ka ndodhur në rrugën “Yll Morina”, kurse atë e ka konfirmuar për lajmi.net zëdhënësi Sheremet Elezaj. Viktima i ka thënë policëve hetues në Gjakovë se është ish-dhëndërri ai që e ka gjuajtur me armë. Personi i…