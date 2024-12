Gjuajti me armë zjarri në aheng familjar, i dyshuari përfundon në prangat e Policisë “Festo me zemër, jo me armë” vazhdon të mbetet një mesazh që nuk vihet ende në zbatim fort në vendin tonë. Në Metehi të Podujevës, një person është arrestuar nën dyshimet se i njëjti ka shtënë me armë zjarri në një aheng familjar. Në vendin e ngjarjes gjatë kontrollit nga Policia të njëjtit i janë…