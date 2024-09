Gjuajti me armë zjarri, ndalohet për 48 orë qytetari nga Prizreni Ditën e djeshme Stacioni Policor në Prizren ka pranuar informacione se në fshatin Gjonaj të Prizrenit ka të shtëna me armë zjarri. Njësitet policore kanë lokalizuar vendngjarjen dhe kanë identifikuar të dyshuarin për shtënie me armë. I dyshuari për veprën penale është 34 vjeçari me inicialet S.L. Gjatë kontrollit nga i dyshuari është konfiskuar një…