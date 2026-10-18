Gjoba nga 500 euro për dy persona që dogjën hamulloret në Klinë

Dy persona janë gjobitur me nga 500 euro pasi kanë ndezur zjarre në hamullore në fshatrat Ujmir dhe Shtaricë të Klinës. Sipas njoftimit të Policisë së Kosovës, më 18 tetor 2026, rreth orës 08:10, Stacioni Policor në Klinë është njoftuar për një zjarr në fshatin Ujmir, ku po digjeshin hamulloret. Në vendin e ngjarjes kanë…

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18/10/2026 20:37

Dy persona janë gjobitur me nga 500 euro pasi kanë ndezur zjarre hamullore fshatrat Ujmir dhe Shtaricë Klinës.

Sipas njoftimit Policisë Kosovës, 18 tetor 2026, rreth orës 08:10, Stacioni Policor Klinë është njoftuar për një zjarr fshatin Ujmir, ku po digjeshin hamulloret.

vendin e ngjarjes kanë dalë njësitet policore dhe zjarrfikësit, ndërsa policia ka identifikuar personin përgjegjës për ndezjen e zjarrit.

Rreth orës 08:45, e njëjta patrullë policore, gjatë kthimit për qytet, ka vërejtur një zjarr tjetër fshatin Shtaricë, ku po ashtu po digjeshin hamulloret. Edhe këtë rast është identifikuar personi përgjegjës.

dy personat janë udhëzuar paraqiten Stacionin Policor Klinë, ndërsa ndaj tyre janë shqiptuar gjoba vlerë prej 500 eurosh për secilin.

Drejtoria Rajonale e Policisë Pejë ka apeluar te qytetarët përmbahen nga djegia e hamulloreve dhe ndezja e zjarreve hapësira hapura, duke paralajmëruar se veprime tilla paraqesin rrezik për përhapjen e pakontrolluar zjarrit dhe dëmtimin e pronës.

Policia ka bërë ditur se do vazhdojë ndërmarrë veprimet e nevojshme për identifikimin dhe trajtimin e rasteve tilla, me qëllim parandalimit zjarreve dhe rritjes sigurisë qytetarëve.

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