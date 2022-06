Gjinovci ka një urim për Kurtin: Urime Kryeministrit fillimin e kapjes së institucioneve arsimore

Gjinovci, përmes një postimi në Facebook, ka thënë se anëtar i Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës, është zgjedhur një plagjiator dhe një anëtar i Lëvizjes Vetëvendosje, shkruan lajmi.net.

Postimi i tij i plotë:

Me ma së shumti vota të mbledhuna në Senat të UP-së, plagjiatori Selim Bezeraj me 23 vota zgjedhet anëtar i Këshillit Drejtues. I dyti mbas tij me 20 vota, anëtari i ri i Lëvizjes Vetëvendosje, i njohuri nga skeqi i stupcave Rifat Krasniqi.

Urime organizatës së VV-së në universitet SKV-së e cila në koalicion me organizatën e Arian Janovës patën 7 senatorë studentë! Urime Ministres Nagavci këtë përparim në Arsimin e Lartë! Urime Kryeministrit fillimin e kapjes së institucioneve arsimore!

Urime organizatave të shoqnisë civile dhe aktivistave vazhdimin e luftës së vjetër me kundërshtarët e ri!

Përpara! /Lajmi.net/