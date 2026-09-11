Gjini: Ajo që ndodhi sot në Kuvend ishte maskaradë, VV-ja po blen kohë për zgjedhjet e 27 dhjetorit
Kreu i Aleancës, Ardian Gjini, ka bërë një deklarim zyrtar lidhur me situatën e krijuar pas zhvillimeve të sotme në Kuvend. Veprimet e sotme, Gjini i quajti “maskaradë”, duke thënë se është një lojë e pastër e mazhorancës për të blerë kohë. Sipas Gjinit, koha e blerë do t’i shërbente LVV-së që zgjedhjet t’i caktojë…
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Kreu i Aleancës, Ardian Gjini, ka bërë një deklarim zyrtar lidhur me situatën e krijuar pas zhvillimeve të sotme në Kuvend.
Veprimet e sotme, Gjini i quajti “maskaradë”, duke thënë se është një lojë e pastër e mazhorancës për të blerë kohë.
Sipas Gjinit, koha e blerë do t’i shërbente LVV-së që zgjedhjet t’i caktojë më 27 dhjetor. Ai thotë se sot u pa ana e errët e atyre që janë zgjedhur.
“Kjo edhe nëse çmimi është shkatërrimi i institucioneve të shtetit.
Ky është mesazhi im dhe i Aleancës për të gjithë qytetarët e Kosovës!” shkroi Gjini, krahas videos.
Ky është deklarimi i plotë i tij: