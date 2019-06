Gjiganti italian transferon James Rodriguez

ESPN Kolumbia raporton se James Rodriguez do të jetë lojtar i Napolit.

Edicioni kolumbian i ESPN, gjatë të martës ka bërë të ditur se James Rodriguez ka gjetur skuadër të re, dhe ajo është Napoli, përcjell ‘lajmi.net’.

Pas përfundimit të huazimit te Bayern Munich, dhe mos gjetja e hapësirave te Real Madrid, ka bërë që James të zgjedh Napolin.

Napoli do të paguajë 10 milionë euro për huazimin e James, dhe do të ketë të drejtën e transferimit të lojtarit për 30 milionë euro.

Në Serie A te Napoli, James do të bashkohet me Carlo Ancelottin, me të cilin ka punuar te Real Madrid./Lajmi.net/