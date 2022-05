Gjermania publikon listën për Ligën e Kombeve

Selektori i kombëtares gjermane, Hansi Flick ka zbuluar listën me 26 emrat që do të grumbullohen për Ligën e Kombeve, përcjell lajmi.net.

Në listë mungon Marc Andre ter Stegen, por kjo ishte paralajmëruar paraprakisht, me portierin që kishte bërë kërkesë të lirohej nga grumbullimi.

Flick ka vazhduar të besojë në Thomas Muller, por ka grumbulluar edhe emrat e rinj sikur Karim Adeyemi.

Më poshtë lajmi.net jua përcjell listën me emrat e ftuar. /Lajmi.net/

Germany have announced their squad for the upcoming Nations League matches against Italy, England and Hungary in June. (@DFB_Team) pic.twitter.com/FkxputbUue

— Get German Football News (@GGFN_) May 19, 2022