Gjermania dëbon një diplomat rus për spiunazh

Bota

22/01/2026 19:54

Autoritetet gjermane kanë deklaruar se nuk tolerojnë spiunazhin në Gjermani, veçanërisht kur ai kryhet nën mbulesën e statusit diplomatik.

Ministria e Jashtme Gjermane njoftoi se ka thirrur sot Ambasadorin e Rusisë dhe e ka informuar se një individ, i cili dyshohet se ka spiunuar në emër të Rusisë, do të dëbohet nga vendi.

Zyrtarët gjermanë theksuan se ky veprim është në përputhje me parimet e sigurisë kombëtare dhe respektimit të ligjit ndërkombëtar.

