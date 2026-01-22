Gjermania dëbon një diplomat rus për spiunazh
Bota
Autoritetet gjermane kanë deklaruar se nuk tolerojnë spiunazhin në Gjermani, veçanërisht kur ai kryhet nën mbulesën e statusit diplomatik.
Ministria e Jashtme Gjermane njoftoi se ka thirrur sot Ambasadorin e Rusisë dhe e ka informuar se një individ, i cili dyshohet se ka spiunuar në emër të Rusisë, do të dëbohet nga vendi.
Zyrtarët gjermanë theksuan se ky veprim është në përputhje me parimet e sigurisë kombëtare dhe respektimit të ligjit ndërkombëtar.
We do not accept espionage in #Germany – and particularly not under the cover of diplomatic status. We summoned the Russian Ambassador to the Federal Foreign Office today and informed him that the individual who spied on behalf of #Russia is to be expelled. @AussenMinDE
— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) January 22, 2026