Gjendja pas të reshurave në Prishtinë, ekipet emergjente intervenojnë në 7 raste
Komuna e Prishtinës ka njoftuar se ekipet emergjente të saj janë në terren që nga orët e hershme të mëngjesit dhe aktualisht po intervenojnë në 7 raste si pasojë e telasheve që erdhën nga reshjet e fundit. Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca e kësaj komune bën thirrje për kujdes gjatë lëvizjes. “Kushtet e pafavorshme atmosferike…
Lajme
Komuna e Prishtinës ka njoftuar se ekipet emergjente të saj janë në terren që nga orët e hershme të mëngjesit dhe aktualisht po intervenojnë në 7 raste si pasojë e telasheve që erdhën nga reshjet e fundit.
Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca e kësaj komune bën thirrje për kujdes gjatë lëvizjes.
“Kushtet e pafavorshme atmosferike kanë shkaktuar një mori rastesh në Kryeqytet.Si rrjedhojë, ekipet emergjente të drejtorisë sonë, në bashkëpunim me Brigadën Profesionale të Zjarrfikësve, Drejtorinë e Shërbimeve Publike, Drejtorinë e Investimeve Kapitale, Ndërmarrjen Gjelbër dhe kompanitë kontraktuese të Kryeqytetit, janë në terren që nga orët e hershme të mëngjesit dhe aktualisht po intervenojnë njëkohësisht në 7 raste”.
“Ju lutemi të keni kujdes gjatë lëvizjeve dhe të raportoni çdo rast emergjent në numrat: 0800 122 33 ose
0800 122 44
Siguria juaj mbetet angazhimi ynë i përhershëm!”, thuhet në njoftim të kësaj drejtorie.