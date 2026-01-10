Gjendja pas të reshurave në Prishtinë, ekipet emergjente intervenojnë në 7 raste

10/01/2026 15:27

Komuna e Prishtinës ka njoftuar se ekipet emergjente të saj janë në terren që nga orët e hershme të mëngjesit dhe aktualisht po intervenojnë në 7 raste si pasojë e telasheve që erdhën nga reshjet e fundit.

Drejtoria për Siguri dhe Emergjenca e kësaj komune bën thirrje për kujdes gjatë lëvizjes.

“Kushtet e pafavorshme atmosferike kanë shkaktuar një mori rastesh në Kryeqytet.Si rrjedhojë, ekipet emergjente të drejtorisë sonë, në bashkëpunim me Brigadën Profesionale të Zjarrfikësve, Drejtorinë e Shërbimeve Publike, Drejtorinë e Investimeve Kapitale, Ndërmarrjen Gjelbër dhe kompanitë kontraktuese të Kryeqytetit, janë në terren që nga orët e hershme të mëngjesit dhe aktualisht po intervenojnë njëkohësisht në 7 raste”.

“Ju lutemi të keni kujdes gjatë lëvizjeve dhe të raportoni çdo rast emergjent në numrat: 0800 122 33 ose

0800 122 44

Siguria juaj mbetet angazhimi ynë i përhershëm!”, thuhet në njoftim të kësaj drejtorie.

