Gjendet pa shenja jete një burrë në pushimoren e shkallëve të një banese në Gjakovë
Një burrë është gjetur i shtrirë në pushimoren e shkallëve të një banese.
Mjekët kanë konstatuar vdekjen e tij, ndërsa trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion.
“Gjakovë/ 28.04.2026 – 22:01. Është raportuar se viktima mashkull kosovar është gjetur i shtrirë në pushimoren e shkallëve të një banese. Ekipi mjekësor ka konstatuar vdekjen e tij, ndersa me vendim të prokurorit trupi i pa jetë është dërguar në IML për Obduksion”, thuhet në raport. /Lajmi.net/