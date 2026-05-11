Gjendet pa shenja jete një 32-vjeçare në plazhin e Vlorës
Një ngjarje e rëndë ka tronditur qytetin e Vlorës, ku një grua 32-vjeçare është gjetur pa shenja jete. Sipas mediave të Shqipërisë, ajo ishte larguar nga banesa dhe familjarët kanë kërkuar ndihmë nga policia për gjetjen e saj. Pas disa orësh kërkime, 32-vjeçarja u gjet e vdekur në zonën e Plazhit të Vjetër.
