Superkupa e Italisë nuk do të luhet në Arabinë Saudite, mësohen dy destinacionet e vendit
Superkupa e Italisë nuk do të bëjë në Arabinë Saudite për edicionin 2026-27, për të konfirmuar presidentin e Lega Serie A, Luigi De Siervo.
Edition i Superkupës u luajt në Arabinë Saudite dhe organizatorë kishin opsione kontraktuale për të pritur edhe sezonin e ardhshëm, por duket se kanë mbetur të fundit të mos e aktivizojnë atë klauzolë.
“Është një çështje e komplikuar, kemi disa kontrata dhe mund të themi se nuk do të luhet në Arabinë Saudite”, deklaroi De Siervo për “RAI Radio Parlament”.
“Aktualisht ekziston ideja që luhet në SHBA, një alternativë tjetër ndërkombëtar, por edhe mundësitë që për një vit të jetë në Itali”, shtoi.
Superkupa italiane pritet të jetë.
Fituesit e dy gjysmëfinaleve perballen më pas në finale për trofe.
Edicion i dhjetorit 2025 u fitua nga Napoli, që mposhti Bolonjanë në finale.
Superkupa zakonisht luhet në stadiumin neutrale, ndaj organizatorëve do t’u duhet të impiante të ketë mundësi për formatin e ri.
Ekziston një problem tjetër me këtë format, pasi Interi fitoi titullin kampion dhe është finalist i Kupës së Italisë, çka do të thotë se duhet të përfshihet edhe një skuadër shtesë për të plotësuar katërshen e turneut.