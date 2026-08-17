Gjendet i vdekur një person në veri të Mitrovicës
Një burrë është gjetur pa shenja jete në veri të Mitrovicës, dje rreth orës 15:30. Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion. “Mitrovicë Veri / 16.08.2026 – 15:30. Raportohet se është gjetur pa shenja jete viktima mashkull kosovar. Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë i…
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Një burrë është gjetur pa shenja jete në veri të Mitrovicës, dje rreth orës 15:30.
Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion.
“Mitrovicë Veri / 16.08.2026 – 15:30. Raportohet se është gjetur pa shenja jete viktima mashkull kosovar. Me vendim të prokurorit, trupi i pa jetë i viktimës është dërguar në IML për obduksion”, thuhet në raport 24 orësh. /Lajmi.net/