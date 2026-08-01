Gjenden mbetje mortore njerëzore në Rahovec, rasti nën hetim nga IML
Të mërkurën e kësaj jave, në një fushë të hapur në Rahovec, një qytetar ka hasur në mbetje mortore e të cilat tashmë është konstatuar se janë të njeriut dhe janë sjellë aty nga uji i reshjeve të fundit atmosferike. Në njoftimin e parë të policisë, u tha se njësitë relevante policore kishin dalë në…
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Të mërkurën e kësaj jave, në një fushë të hapur në Rahovec, një qytetar ka hasur në mbetje mortore e të cilat tashmë është konstatuar se janë të njeriut dhe janë sjellë aty nga uji i reshjeve të fundit atmosferike.
Në njoftimin e parë të policisë, u tha se njësitë relevante policore kishin dalë në vendin e ngjarjes dhe i kishin tërhequr mbetjet mortore.
E të shtunën, Policia tha se mbetjet mortore tashmë kanë përfunduar në Institutin e Mjekësisë Ligjore.
“Rahovec 29.07.2026 – NN. Më 31.07.2026 njësitet policore së bashku me zyrtarë nga IML, kanë dalë në vendin e quajtur ‘Rimnik i Tares’ dhe gjatë gërmimit kanë gjetur mbetje eshtërore të cilat është konstatuar se janë me origjinë njerëzore, me interes për IML. Rasti në proces trajtimi nga IML”, u tha në njoftimin e Policisë./Lajmi.net/