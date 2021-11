Gjatë kaosit në aeroportin e Kabulit, foshnja afgane që iu dorzua ushtarëve Amerikan nuk është gjetur ende

Mirza Ali Ahmadi dhe gruaja e tij Suraya e gjetën veten dhe pesë fëmijët e tyre më 19 gusht në një turmë kaotike jashtë portave të aeroportit të Kabulit në Afganistan, kur një ushtar amerikan, nga mbi gardhin e lartë, pyeti nëse kishin nevojë për ndihmë.

Nga frika se foshnja e tyre dy muajshe Sohail do të shtypej në përleshje, ata ia dorëzuan atë ushtarit, duke menduar se së shpejti do të arrinin në hyrje, e cila ishte vetëm rreth 5 metra larg.

Por në atë moment, tha Mirza Ali, talebanët filluan të shtyjnë qindra të evakuuar. Pjesës tjetër të familjes iu desh më shumë se gjysmë ore për të arritur në anën tjetër të gardhit të aeroportit. Sapo ishin brenda, Sohail nuk gjendej askund, shkruan Reuters.

Mirza Ali, i cili tha se ka punuar si roje sigurie në ambasadën e SHBA për 10 vjet, filloi të pyeste me dëshpërim çdo zyrtar që takonte për vendndodhjen e foshnjës së tij. Ai tha se një komandant ushtarak i tha atij se aeroporti ishte shumë i rrezikshëm për një foshnjë dhe se ai mund të ishte dërguar në një zonë të veçantë për fëmijë. Por kur arritën atje ishte bosh.

“Ai eci me mua në të gjithë aeroportin për të kërkuar kudo”, tha Mirza Ali në një intervistë përmes një përkthyesi. Ai tha se nuk e mori kurrë emrin e komandantit, pasi nuk fliste anglisht dhe mbështetej te kolegët afganë nga ambasada për të ndihmuar në komunikimin. Kaluan tre ditë.

“Unë fola me ndoshta më shumë se 20 njerëz. Çdo oficer – ushtarak apo civil –unë shkova kudo duke pyetur për fëmijën tim”, tha ai.

Ai tha se një nga zyrtarët civilë me të cilët foli i tha atij që Sohail mund të ishte evakuuar vetë. “Ata thanë ‘nuk kemi burime për ta mbajtur fëmijën këtu’”.

Mirza Ali, 35 vjeç, Suraya, 32 vjeçe, dhe fëmijët e tyre të tjerë, 17, 9, 6 dhe 3 vjeç, u dërguan në një fluturim evakuimi për në Katar dhe më pas në Gjermani dhe përfundimisht arritën në Shtetet e Bashkuara. Familja tani është në Fort Bliss në Teksas me refugjatë të tjerë afganë që presin të zhvendosen diku në Shtetet e Bashkuara.

Mirza Ali tha se ai pa familje të tjera duke u dorëzuar foshnjat e tyre mbi gardhin e aeroportit të Kabulit tek ushtarët në të njëjtën kohë. Një videoklip i një foshnjeje të vogël me pelenë duke u ngritur nga krahu mbi telin e briskut u bë virale në mediat sociale. Më vonë ajo u ribashkua me prindërit e saj.

Që kur fëmija i tij humbi takimet janë të paqarta, tha Mirza Ali. Çdo person që has – punonjës të ndihmës, zyrtarë amerikanë – ai u tregon atyre për Sohail. “Të gjithë premtojnë se do të bëjnë më të mirën, por janë vetëm premtime”, tha ai.

Një grup mbështetës i refugjatëve afganë krijoi një tabelë “Fëmija e humbur” me foton e Sohail dhe po e qarkullojnë atë në rrjetet e tyre me shpresën se dikush do ta njohë atë.

Një zyrtar i qeverisë amerikane i njohur me situatën tha se çështja ishte e shënuar për të gjitha agjencitë e përfshira, duke përfshirë bazat amerikane dhe vendndodhjet jashtë shtetit. Fëmija u pa për herë të fundit duke iu dorëzuar një ushtari amerikan gjatë kaosit në aeroportin e Kabulit, por “për fat të keq askush nuk mund ta gjejë fëmijën”, tha zyrtari. /Lajmi.net/