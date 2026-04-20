Gjashtë raste të dhunës në familje brenda 24 orëve në Kosovë, tri vetëm në rajonin e Gjakovës

Gjashtë raste të dhunës në familje kanë ndodhur brenda 24 orëve në Kosovë. Rastet kanë ndodhur në Prishtinë, Pejë, Gjakovë, Malishevë, Rahovec dhe Leposaviq. Rastet e raportuara në Polici:  Prishtinë / 19.04.2026 – 20:15.  Është raportuar se i dyshuari mashkull kosovar kishte ushtruar dhunë fizike ndaj viktimës femër kosovare. Viktima pas intervistimit është kthyer në banesën…

20/04/2026 09:25

Gjashtë raste të dhunës në familje kanë ndodhur brenda 24 orëve në Kosovë.

Rastet kanë ndodhur në Prishtinë, Pejë, Gjakovë, Malishevë, Rahovec dhe Leposaviq.

Rastet e raportuara në Polici: 

Prishtinë / 19.04.2026 – 20:15.  Është raportuar se i dyshuari mashkull kosovar kishte ushtruar dhunë fizike ndaj viktimës femër kosovare. Viktima pas intervistimit është kthyer në banesën e saj, kurse i dyshuari është arrestuar dhe me vendim të prokurorit është dërguar në mbajtje për 48 orë.

Pejë / 19.04.2026 – 19:30. Është raportuar se i dyshuari mashkull kosovar i ka shkaktuar dhunë psikike dhe fizike viktimës femër kosovare. Rasti nën hetime.

Gjakovë / 18.04.2026 – 16:00. Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar i cili dyshohet se ka shkaktuar dhunë ndaj viktimës femër kosovare. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje.

Malishevë / 14.04.2026 – NN. Është arrestuar një i dyshuar mashkull kosovar nën dyshimin se ka shkaktuar dhunë ndaj viktimës mashkull kosovar. Palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit rasti shkon në procedurë të rregullt.

Rahovec / 19.04.2026 – 18:30. Pas një mosmarrëveshje në familje janë rrahur mes vete dy të dyshuar meshkuj kosovarë ku si pasojë lëndime trupore ka pësuar njëri prej tyre i cili ka pranuar tretman mjekësor.  Palët janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit njëri nga të dyshuarit është arrestuar dhe dërguar në mbajtje.

Leposaviq / 19.04.2026 – 21:30. Me 20.04.2025 ora 00:50 është raportuar se i dyshuari mashkull kosovar kishte ushtruar dhunë fizike ndaj viktimës femër kosovare. Si pasojë e dhunës viktima ka pranuar tretman mjekësor. Lidhur me rastin njësiti policor ka dalë në vendin e ngjarjes, dhe ka arrestuar të dyshuarin. Me vendim të prokurorit  i dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë.

