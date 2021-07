Gjashtë arsye pse ai nuk i përgjigjet mesazhit tënd!

Komunikimi midis çifteve përbëhet gjithashtu nga mesazhe me tekst. Padyshim që nuk është mënyra më e mirë për të folur për ndjenjat, por mund të jetë e dobishme si gjatë njohjes, ashtu edhe për të matur nivelin e interesit.

Por çfarë ndodh kur burri juaj nuk ju përgjigjet? Instinkti juaj i parë është ndoshta të hyni në modalitetin e panikut dhe të shqyrtoni një listë arsyesh pse nuk u përgjigjet mesazheve! Dhe këtu janë disa përgjigje.

Ai është i zënë: Shumicën e kohës, kur një djalë nuk i përgjigjet menjëherë një mesazhi, ai thjesht është i zënë. Ose është i zënë me punë, ose ndoshta po viziton familjen.

Është me miqtë: Një arsye tjetër e zakonshme që burrat nuk i përgjigjen telefonit është sepse ata janë me miqtë e tyre. Kjo nuk do të thotë se ai po ju injoron me qëllim.

Kanë nevojë për hapësirë: Disa partnere mund të mbingarkojnë burrat e tyre me numrin e mesazheve që ato dërgojnë. Fakti që ai nuk ju përgjigjet mund të jetë një shenjë se ai ka nevojë për hapësirë.

Ai e harroi: Ndonjëherë, ju shihni një mesazh dhe mendoni: “Do të përgjigjem për një minutë”, dhe pastaj ju del nga mendja. Të gjithëve na ka ndodhur! Ai ndoshta bëri të njëjtën gjë. Jepi pak kohë, pastaj dërgoji një mesazh tjetër.

Ai nuk ju pëlqen shumë: mbase keni dalë me të dhe keni pasur shumë shpresë se do t’ju telefononte, por ai nuk ishte shumë i interesuar. Kjo është ndoshta arsyeja pse ai nuk ju përgjigjet mesazheve tuaja. Sigurisht, ai mund të kishte zgjedhur një mënyrë më të pjekur dhe t’ju thoshte se nuk ndan të njëjtin interes si ju.

Nuk ka bateri: Arsyeja kryesore që shumica e njerëzve nuk përgjigjen është se ata nuk kanë bateri në telefon. Ai do të përgjigjet sapo të marr njoftimin tuaj.

Mos mendoni gjithmonë për më të keqen. /Lajmi.net/