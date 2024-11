Gërvalla nuk e sheh problem nëse fiton Harris apo Trump: Përkrahemi nga të dy kampet, s’shoh sinjale që kjo do të ndryshojë Ministrja e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës, Donika Gërvalla-Schëarz, në konferencën për media të mbajtur bashkë me homologun nga Luksemburgu, është pyetur edhe për pritjet sa i përket zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që do të mbahen më 5 nëntor. Gërvalla ka thënë se Kosova është me fat që ka pasur…