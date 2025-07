Sekretari Amerikan i Thesarit: Pa marrëveshje, tarifat deri në 50% do zbatohen nga 1 gushti Sekretari i Thesarit të SHBA-së, Scott Bessant, tha të dielën se nëse nuk ka marrëveshje me vendet e tjera në ditët në vijim, tarifat deri në 50% të shpallura në prill nga Donald Trump dhe të shtyra për të lënë kohë për negociata do të hyjnë në fuqi më 1 gusht. Afati i 9 korrikut…